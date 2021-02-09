Спасатели МЧС эвакуировали нескольких человек с оторванной льдины возле Шепелево и поделились подробностями операции.

В районе деревни Шепелево Ломоносовского района оторвалась льдина с рыбаками. Сообщение об этом поступило 9 февраля в администрацию от экстренной службы.

Спасатели немедленно отправились на спасение 15 человек. На место происшествия было направлено поисково-спасательное подразделение «Красная горка». На воздушной подушке вывезли 4 человек, были эвакуированы на берег 14 человек, как стало известно Невским новостям с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.