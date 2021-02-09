С сегодняшнего дня, лечащиеся от коронавируса на дому петербуржцы смогут вызвать санитарную машину для доставки на компьютерную томографию.

В Петербурге со вторника, 9 февраля, доставку амбулаторных пациентов с КОВИД и подозрением на него начали осуществлять на специально закупленных автомобилях с отделяющей перегородкой. Комитета по здравоохранению заявил о 45 закупленных спецтранспортах LADA Largus.

Автомобили уже распределили по районам. Лечащий врач, который выписал направление на КТ, а также врач КТ-центра может вызывать санитарную машину, позвонив в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи при поликлинике. Также комитет опубликовал номера телефонов, по которым можно вызвать санитарную машину, исходя из места проживания, об этом рассказали Невские новости.