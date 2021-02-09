Стала известна причина пожара в колпинской школе № 588

Администрация Колпинского района предположила, что вероятной причиной возгорания в кабинете директора школы № 588 стало короткое замыкание.

Ранее ivbg.ru писали о том, что в здании школы во вторник, 9 февраля произошел пожар.

Вам будет интересно В Колпинском районе произошло возгорание в здании школы - видео В петербургской школе № 588 загорелся кабинет директора. Возгорание произошло во вторник, 9 февраля. О происшествии сообщил портал 78.ru, ссылаясь... 09.02.2021 29

Стало известно, что кабинет директора загорелся после окончания уроков. На момент начала пожара в здании оставались охрана, два педагога и десять школьников, которые пришли на спортивную секцию.

По информации МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Сообщается, что в момент ЧП трое сотрудников не успели покинуть здание школы. Их удалось эвакуировать.