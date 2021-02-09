Россияне смогут жаловаться на содержимое соцсетей в новом приложении

Роскомнадзор запустил тестирование нового приложения для мобильных телефонов, через которое россияне смогут жаловаться на размещение нежелательной информации в интернете.

Как сообщило ведомство во вторник, 9 февраля, приложению дали название «РКН». Бета-версию уже можно скачать в Google Play и App Store. Авторы проекта рассчитывают, что с запуском приложения, отрицательного контента в социальных сетях станет меньше.

«Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов»,- отметили в ведомстве.

Приложение должно стать дополнением к ранее созданному Роскомнадзором каналу. С 2012 года на него поступило порядка 2,7 миллиона сообщений о запрещенной информации в соцсетях.