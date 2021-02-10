Еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19 откроют в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Минздравом России об открытии еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19, сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

«Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Минздравом России об открытии еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19. Это позволит развернуть в городе 146 прививочных пунктов», — сказано в сообщении.

По словам Эргашева, заключенное соглашение предусматривает возможность открытия дополнительных пунктов, в том числе 17 — на базе городских медицинских учреждений, 4 -федеральных, 7 — частных.

На данный момент в Санкт-Петербурге работают 108 пунктов вакцинации, из них 97 — на базе городских поликлиник и 11 — в частных медицинских организациях.

Вам будет интересно В Петербурге появятся мобильные пункты вакцинации, в том числе в ТЦ В Центральном районе Петербурга могут появиться мобильные выездные прививочные пункты от COVID-19, рассказал глава администрации района Максим Мейксин. В Центральном районе... 05.02.2021 156

За весь период в Санкт-Петербурге вакцинированы более 117,5 тысячи человек, из которых 24,3 тысячи полностью закончили цикл вакцинации. За сутки выполнено более 10,8 тысячи инъекций. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 218 642 комплекта. В поликлиниках доступны 83,7 тысячи доз препарата.