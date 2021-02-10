Обеспеченность Вартемяг врачами-специалистами составляет 80,5%

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 7 декабря 2020 года к Александру Дрозденко обратилась жители поселка Вартемяги Всеволожского муниципального района.

Ленинградцы выразили обеспокоенность обеспеченность амбулатории медицинскими кадрами. На вопрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по здравоохранению.

Количество штатных должностей рассчитывается согласно нормативным актам Министерства здравоохранения исходя из числа прикрепленного населения. На сегодня укомплектованность амбулатории врачами-специалистами с учетом совмещения должностей составляет 80,5%, что выше среднего показателя по Ленинградской области на 7,3%.

Штатным расписанием в амбулатории утверждено и работает 4 врача-педиатра. На момент обращения заявителя один педиатр находился на больничном. Кроме того, в амбулатории осуществляется забор биологических материалов лаборантом из Токсово детям до 10 лет по вторникам с 8.00 до 9.30 и медицинской сестрой взрослым и детям старше 10 лет в режиме работы амбулатории.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что тротуары и ограждения в поселке Вартемяги сделают после проектно-изыскательских работ.