Чеченская республика и Удмуртия первыми из российских регионов заявили об отмене режима ношения масок в общественных местах.

Удмуртия стала первым регионом России, где перестанет действовать обязательный масочный режим. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов. С 12 февраля ношение масок останется рекомендованным. По его мнению ситуация с коронавирусом в регионе на данный момент контролируемая и относительно стабильная. Кроме этого в регионе снимаются ограничения по работе заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, сообщил РБК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отмене масочного режима в общественных местах региона, при этом рекомендация по ношению маски остается, в связи с всё еще высокой угрозой коронавируса для группы риска и здоровых людей. Также в регионе сняли ограничения по передвижению через границы республики, стало известно ТАСС.