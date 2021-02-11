Видео: учителя ОБЖ гимназии № 42 в Петербурге обвиняют в домогательствах к школьницам

Учителя ОБЖ гимназии № 42 в Санкт-Петербурге обвиняют в домогательствах к школьницам. Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал видео, которое приводят в доказательство виновности педагога.

На записи мужчина, которого называют учителем ОБЖ Юрием, домогается, обнимает и целует восьмиклассницу. Друг семьи предполагаемой жертвы рассказал, что это продолжается несколько недель.

Девочка не раз жаловалась директору заведения, но она не верила и требовала доказательств. Видео ниже снято в кабинете ОБЖ на перемене. Сам Юрий отрицает факт домогательства, но и не говорит прямо, что на записи – не он.