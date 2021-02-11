Дрозденко: для меня главная задача ─ это обновление кадров

Губернатор Ленобласти обсудил с главами районов и победителями конкурса «Губернаторский кадровый резерв» проведение конкурса в этом году

«Для меня главная задача ─ это обновление кадров за счёт привлечения активных людей из районов Ленобласти. Сегодня все финалисты проявили себя с лучшей стороны, показали себя опытными в сложных конкурсных вопросах, представили свои проекты, показав зрелый интерес к тому, чтобы внести свои предложения в управленческую сферу», ─ отметил Александр Дрозденко.

В 2021 году в регионе пройдет второй конкурс «Губернаторский кадровый резерв». В этом году решено организовать наставничество для победителей конкурса от руководителей органов исполнительной власти Ленобласти. Кроме того решено подобрать и предложить вакансии оставшимся после финального отбора 14 претендентам (изначально финалистов было 21, победили в конкурсе 7 человек).

Напомним, что конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре 2020 года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека, в полуфинал прошло лишь 40 лучших из лучших, а в финал — 21 человек.

Как уже ранее писал ivbg.ru, конкурсы в кадровый резерв открыты по нескольким должностям на сайте правительства 47 региона. Подробности по ссылке. Справочную информацию можно получить по рабочим дням в аппарате Губернатора и Правительства Ленобласти по телефону: (812)-611-46-83.