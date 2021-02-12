На семи трассах в Ленобласти ограничено движение 12 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка снега от бортового камня и погрузка снега.
А-181 «Магистральная»:
- км 75-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
- ТрР км 10, 28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;
- км 76-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт перильного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 481 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.