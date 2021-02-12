Развлекательные заведения, кроме клубов и дискотек, вновь открываются в Санкт-Петербурге

Посещение досуговых и развлекательных заведений за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек разрешается в Санкт-Петербурге с пятницы в рамках смягчения ограничений по коронавирусу.
Также с пятницы открываются аттракционы внутри зданий при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%. На аналогичных условиях возобновляют работу фуд-корты и фуд-плейсы.
На спортивные и физкультурные мероприятия в Санкт-Петербурге с 12 февраля разрешили допускать до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.
Ранее с 30 января в рамках смягчения ограничений по COVID-19 на фоне улучшения эпидемиологической ситуации городские власти разрешили предприятиям общепита, чья работа в ночное время была приостановлена, принимать клиентов круглосуточно. При этом был сохранен запрет на деятельность фуд-кортов.