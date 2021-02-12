Развлекательные заведения, кроме клубов и дискотек, вновь открываются в Санкт-Петербурге

Посещение досуговых и развлекательных заведений за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек разрешается в Санкт-Петербурге с пятницы в рамках смягчения ограничений по коронавирусу.

«С 12 февраля… разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов», — сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербург.

Также с пятницы открываются аттракционы внутри зданий при условии соблюдения стандарта безопасности и заполняемости не более 50%. На аналогичных условиях возобновляют работу фуд-корты и фуд-плейсы.

На спортивные и физкультурные мероприятия в Санкт-Петербурге с 12 февраля разрешили допускать до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

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