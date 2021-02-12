Количество коек под COVID-19 в Санкт-Петербурге сократили до 10,6 тысяч – межведомственный совет

Количество коек под COVID-19 и внебольничные пневмонии в Санкт-Петербурге сократили до 10,6 тысячи в связи с улучшением эпидемической ситуации, стационары продолжат возвращаться к плановой работе, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Количество развернутых под COVID-19 и внебольничные пневмонии коек сокращено до 10 650. Из них свободно 4278 коек – 40,2%. Возврат стационаров к плановой работе будет продолжен», — говорится в материалах.

Суточная госпитализация больных коронавирусом в Петербурге снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым четвергом. Другие индикаторы эпидемического процесса также снижаются.

Ранее сообщалось, что часть коек, развернутых для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге, возвращают для оказания плановой медпомощи в связи со стабилизацией эпидситуации в городе. В частности, к обычному режиму работы уже вернулась ранее перепрофилированная Мариинская больница. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре». С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары — Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова и НМИЦ имени Алмазова. К штатной работе вернется детская городская больница имени Н.Ф. Филатова. С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого, СЗГМУ имени Мечникова и Александровская больница возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.