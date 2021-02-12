Стало известно, где 12 февраля зафиксированы 202 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 202 человек.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Ефимовский (+1).

Бокситогорск (+5), Ефимовский (+1). Волосовский район: Волосово (+3), Бегуницы (+1), Лагоново (+1), Торосово (+1).

Волосово (+3), Бегуницы (+1), Лагоново (+1), Торосово (+1). Волховский район: Волхов (+5), Паша (+1), Вындин Остров (+1).

Волхов (+5), Паша (+1), Вындин Остров (+1). Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+10), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+1), Новая пустошь (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Корнево (+1), Рахья (+1), Касимово (+2), Крестьянские Покосы (+1), Сарженка (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+8), Всеволожск (+10), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+1), Новая пустошь (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Корнево (+1), Рахья (+1), Касимово (+2), Крестьянские Покосы (+1), Сарженка (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+10), Рощино (+1), Советский (+3), Светогорск (+1), Поляны (+1), Каменногорск (+2), Каменка (+3), Пруды (+1), Лесогорский (+2).

Выборг (+10), Рощино (+1), Советский (+3), Светогорск (+1), Поляны (+1), Каменногорск (+2), Каменка (+3), Пруды (+1), Лесогорский (+2). Гатчинский район: Гатчина (+13), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Парицы (+1), Горки (+2), Ермолино (+1), Малое Замостье (+1).

Гатчина (+13), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Парицы (+1), Горки (+2), Ермолино (+1), Малое Замостье (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Волково (+1).

Кингисепп (+3), Волково (+1). Киришский район: Кириши (+14), Пчева (+1).

Кириши (+14), Пчева (+1). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+4), Молодцово (+1).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+4), Молодцово (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).

Ломоносовский район: Лаголово (+1).

Лаголово (+1). Лужский район: Заклинье (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Торошковичи (+2), Раковичи (+1).

Заклинье (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+1), Торошковичи (+2), Раковичи (+1). Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+5), Шондовичи (+1), Великий Двор (+1).

Винницы (+2), Подпорожье (+5), Шондовичи (+1), Великий Двор (+1). Приозерский район: Сосново (+4), Снегиревка (+1), Мичуринское (+2), Раздолье (+1), Красноозерное (+3).

Сосново (+4), Снегиревка (+1), Мичуринское (+2), Раздолье (+1), Красноозерное (+3). Сланцевский район: Сланцы (+7).

Сланцы (+7). Тихвинский район: Тихвин (+15), Пашозеро (+2), Ганьково (+1).

Тихвин (+15), Пашозеро (+2), Ганьково (+1). Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+2), Форносово (+1), Ушаки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: