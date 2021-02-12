Из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Гороховой, затопило зоомагазин, сообщают экстренные службы.

Прорыв произошёл в квартире дома № 77 на 4-м этаже. В результате аварии оказались затоплены квартиры этажами ниже и зоомагазин «Золотая рыбка». Изначально очевидцы приняли испарения от горячей воды за пожар, сообщили Невские новости.

На месте работают аварийные службы, информация уточняется.

Позже Невским новостям удалось связаться с продавцом зоомагазина «Золотая рыбка».

«На четвертом этаже делают ремонт, что-то они сделали и полилась с потолка горячая оранжевая вода с запахом. Товар попорчен. Приезжали пожарные, МЧС. Звонили с прокуратуры, узнавали, нет ли пострадавших. Животных в магазине нет, никто не пострадал. С собственником квартиры еще не связывалась. У нас отключили отопление. Дальше разбираться будем сами», — рассказала Елена, старший продавец зоомагазина