Власти Петербурга прогнозируют увеличение числа людей, направляющихся в город для оздоровления и лечения до 20-23 % в этом году.

В Смольном заявляют, что клиники и санатории Петербурга пройдут специальные тренинги по повышению квалификации медучреждений города. Их цель — привлечения пациентов из других регионов страны. Особый упор будет делаться на реабилитацию после коронавируса.

Губернатор Александр Беглов заявил о высоких возможностях Петербурга в сфере медицинского туризма. Он ожидает приезжих туристов из разных регионов России, а после открытия границ — из разных стран.

Сейчас Петербург занимает третье место среди регионов страны по объему привлеченных медицинских туристов из соседних регионов, рассказали в Невских новостях.