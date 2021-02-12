Для памятника Александру Невскому в деревне Пустынька расчистят 5 гектар леса и проложат тротуар

Автор: Анастасия Щербакова
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Работы по благоустройству под памятник в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского обойдутся в 35 миллионов рублей.

Об этом стало известно на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит устроить фундамент под памятник, расчистить пространство вокруг него от опасных деревьев и посадить новые, а также посеять газон. Планируется также уложить тротуары из плитки, бортовые камни и устроить ступени к достопримечательностям. Работы по благоустройству планируется завершить к началу июля этого года. Начальная цена контракта — 35 миллионов рублей.

Парк будет на особо охраняемой территории «Саблинский», неподалеку от Саблинских пещер. В центре парка будет установлена часовня.

Для памятника Александру Невскому в деревне Пустынька расчистят 5 гектар леса и проложат тротуар Тосненский район, Саблино, Пустынька, Александр Невский
Для памятника Александру Невскому в деревне Пустынька расчистят 5 гектар леса и проложат тротуар Тосненский район, Саблино, Пустынька, Александр Невский
Для памятника Александру Невскому в деревне Пустынька расчистят 5 гектар леса и проложат тротуар Тосненский район, Саблино, Пустынька, Александр Невский

Неподалеку от места установки будущего монумента расположен памятный знак, где предположительно была стоянка дружины князя. Это место является частым объектом для проведения военно-исторических реконструкций Невской битвы, рассказали в 47news.

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