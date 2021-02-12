Работы по благоустройству под памятник в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского обойдутся в 35 миллионов рублей.

Об этом стало известно на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит устроить фундамент под памятник, расчистить пространство вокруг него от опасных деревьев и посадить новые, а также посеять газон. Планируется также уложить тротуары из плитки, бортовые камни и устроить ступени к достопримечательностям. Работы по благоустройству планируется завершить к началу июля этого года. Начальная цена контракта — 35 миллионов рублей.

Парк будет на особо охраняемой территории «Саблинский», неподалеку от Саблинских пещер. В центре парка будет установлена часовня.

Неподалеку от места установки будущего монумента расположен памятный знак, где предположительно была стоянка дружины князя. Это место является частым объектом для проведения военно-исторических реконструкций Невской битвы, рассказали в 47news.