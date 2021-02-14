В Ленобласти могут появиться почетные работники транспорта и связи

Соответствующую инициативу рассмотрела в первом чтении постоянная комиссия по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициатором проекта областного закона «О почетном звании Ленобласти «Почетный работник транспорта и связи Ленобласти» выступил депутат Александр Перминов.

Законопроектом предусматривается установление правовых и организационных основ учреждения и присвоения почетного звания. Так, предлагается почетное звание присваивать персонально пожизненно гражданам не ранее, чем через 15 лет с начала осуществления профессиональной деятельности, из них не менее 10 лет на территории Ленобласти. При этом у гражданина должны быть награды (поощрения) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ленобласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ленобласти.

При обсуждении депутаты высказали ряд замечаний и предложений. В частности, Андрей Лебедев поинтересовался, почему единое почетное звание включает две разные сферы деятельности — транспорт и связь. Это, по его мнению, может вызвать трудности при правоприменении областного закона. Кроме того, в финансово-экономическом обосновании не указан объем средств, который дополнительного потребуется на изготовление нагрудных знаков и удостоверений.

Разработчик согласился замечания отработать ко второму чтению законопроекта.

Комиссия решила поддержать проект закона в первом чтении с учетом высказанных замечаний.

Ранее звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленобласти» были присвоены трем тренерам Ленобласти по распоряжению главы региона Александра Дрозденко. Звания за заслуги в развитии спорта Ленобласти и подготовку спортсменов высокого класса получили тренер по дзюдо выборгской Спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Александр Смирнов, тренер по городошному спорту Приозерской спортивной школы «Корела» Виктор Торочков и тренер по хоккею Лодейнопольской детско-юношеской спортивной школы Сергей Черенков.