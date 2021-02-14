В Ленобласти смягчат правила содержания приютов для животных

Депутаты Ленобласти предлагают внести изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» 11 февраля 2021

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию депутаты рассмотрели изменения в статью 16 Федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Инициатор и разработчик законопроекта депутат Андрей Лебедев (ЛДПР) предлагает разрешить размещать приюты для животных в специально оборудованных для этих целей нежилых помещениях, являющихся частями зданий, строений, сооружений (за исключением жилых и многоквартирных домов).

В конце 2018 года принят ФЗ № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно положениям указанного ФЗ, животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными. Положение об обязательной передаче отловленных животных без владельцев в приюты вступило в силу с 1 января 2020 года.

Именно в приютах для животных проводятся мероприятия, связанные с карантинированием, вакцинацией, стерилизацией, мечением животных, после чего они либо возвращаются на прежние места обитания, либо возвращаются их владельцам, либо передаются для содержания новым владельцам, либо умерщвляются (при наличии соответствующих показаний, определяемых специалистом в области ветеринарии), либо содержатся в приютах до наступления естественной смерти.

Таким образом, основным и обязательным элементом деятельности по обращению с отловленными животными без владельцев является их предварительное помещение в приют для животных.

Пунктом 2 статьи 16 Федерального закона N 498-ФЗ предусмотрено, что приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Эта норма не имеет исключений, установленных законом, и, соответственно, относится к любым приютам вне зависимости от того, какое именно количество и какие именно животные там содержатся.

Буквальное применение указанной нормы означает, что владелец приюта, в котором содержатся небольшое количество кошек или собак мелких пород, для продолжения деятельности должен будет построить, купить или арендовать отдельно стоящее здание или сооружение специального назначения.

В настоящее время большинство приютов располагаются в нежилых помещениях, которые являются частями зданий и сооружений, которые не были специально предназначены для размещения приютов, но были оборудованы под эти цели.

ФЗ № 498-ФЗ был установлен очень маленький срок переходного периода, в течение которого приюты, размещенные в зданиях, строениях и сооружениях, не отвечающих требованиям ФЗ, могли бы адаптировать их к требованиям либо переместиться в новые места.

Таким образом, государственные приюты для животных отсутствуют, а частные вынуждены закрываться из-за невозможности соответствовать предъявленным требованиям, что уже приводит к неконтролируемому размножению и резкому росту численности бездомных животных.

С учетом изложенного постоянная комиссия приняла решение рекомендовать Законодательному собранию Ленобласти принять представленный законопроект в первом чтении.

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Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленобласти инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным.