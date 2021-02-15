Мошенник купил квартиру в Мурино на деньги клиентов организации, в которой работал

По данным следствий, для организации мошеннической схемы он открыл на клиентов срочные вклады, на которые перевел деньги.

Следствие полагает, что 30-летний житель Выборгского района оформил две sim-карты, затем заменил номера телефонов в профиле клиентов. После этого мошенник выпустил через мобильный банк от имени клиентов две новые кредитные карты и открыл несколько срочных вкладов.

Кредитными картами он пользовался по собственному усмотрению. А на строчные вклады перевел 4 млн рублей сбережений клиентов, на которые приобрел квартиру в Мурино.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как за мошенничество на 3,5 млн рублей задержан 55-летний экс-кандидат в депутаты Никольского в Тосненском районе Ленинградской области.