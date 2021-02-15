Прокуратура запретила использовать территорию Нижнего Большого Суздальского озера под застройку и запретила её продажу.

Управление Росреестра, природоохранная прокуратура и комитет по природопользованию совместно постановили решение о запрете выделения участков под жилое строительство на территории Нижнего Большого Суздальского озера.

Приватизировать участки в границах береговой полосы незаконно, поскольку они должны быть доступны для всех. Также территория озера входит в границы нескольких территориальных зон, а значит застройка там по закону запрещена. Об этом рассказали Невские новости.