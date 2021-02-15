В Гатчине мужчина устроил погром в кафе и ранил одного из посетителей

В воскресенье, 14 февраля неадекватный мужчина разгромил одну из кофеен города. Как сообщили сотрудники заведения, вероятно он находился в алкогольном или наркотическом опьянении.

Об инциденте стало известно только в понедельник, 15 февраля. Работники кафе Double You в Гатчине в социальных сетях сообщили о неадеквате, который без объяснения причин начал громить все вокруг.

Под руку разбушевавшемуся мужчине попал один из клиентов, которому, судя по окровавленному полу, потребовалась помощь медиков. Сообщается, что до приезда сотрудников полиции мужчину задержал персонал и гости кофейни.

Остальные обстоятельства инцидента пока неизвестны.