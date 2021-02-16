Вице-губернатор Санкт-Петербурга Елин подал заявление об отставке – власти

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил представитель аппарата чиновника.

«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Собеседник не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.

Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

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