Вице-губернатор Санкт-Петербурга Елин подал заявление об отставке – власти

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке, сообщил представитель аппарата чиновника.
«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник не уточнил, когда Елин покинет свой пост, и кто может занять его место.
Елин координирует деятельность комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по госзаказу, а также комитета по экономической политике и стратегическому планированию.
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