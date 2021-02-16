При дальнейшем снятии мер по COVID-19 в Санкт-Петербурге нужно просчитывать каждый шаг – Александр Беглов

При дальнейшем снятии ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге спешить нельзя и необходимо просчитывать каждый следующий шаг, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Спешить с дальнейшим снятием ограничений нельзя. Необходимо просчитывать и контролировать каждый следующий шаг», — сказал он в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Беглов напомнил, что с 12 февраля по согласованию с Роспотребнадзором в городе снят ряд ограничений.

«Все это – очень серьезные шаги для Санкт-Петербурга», — сказал Беглов.

В частности, в Санкт-Петербурге сняты ограничения на работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Они могут работать с 50-процентной заполняемостью. Вновь работают аттракционы, объекты развлечений и досуга – в торговых центрах и других закрытых помещениях. Театры, кинотеатры и концертные залы могут заполняться на 75% кресел. Музеям и выставочным пространствам разрешено увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек.