Опубликованы кадры из дома под Сясьстроем, где нашли два обмороженных трупа

Ранее ivbg.ru сообщал, что в одном из частных домов в деревне Жуковщина Волховского района Ленобласти обнаружены два обмороженных трупа.

На кадрах, опубликованных 47news, видно, что на захламленном полу лежит тело мужчины, а на кровати — женское. Там же лежал еще один мужчина, которому удалось выжить. По предварительным данным, накануне они крепко выпили, в доме были найдены канистры со спиртным.

Напомним, погибшими оказались 32-летний житель Янино и 31-летняя жительница Всеволожска. Их тела направили в морг для установления причины смерти.