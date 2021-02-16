Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании развития сельских территорий.

Выделенные средства планируют распределить между собой 22 субъекта РФ, в каждом из которых будут реализованы различные социальные проекты, такие как строительство и реконструкция школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газопроводов и водопроводов. Меры поддержки коснутся около 195 тысяч граждан и дадут рабочие места более 7 тысячам человек.

Это уже не первое финансирование, выделяемое для комплексного развития сельских территорий. Ранее государство предусмотрело 12,4 миллиарда рублей на этот год.

Дополнительно обещают выделить 1,16 миллиарда рублей пойдет на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Мишустин отметил, что данное решение позволит улучшить жилищные условия почти 12 тысячам семей, стало известно 47news.