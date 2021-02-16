Коммунальные службы ведут активную борьбу со снегом во всех районах Ленинградской области 16 февраля.

Как сообщает в глава администрации Волховского района Алексей Брицун в своем instagram-аккаунте, сотрудники коммунальных служб убирают снег с 01:00. Но больше всего снега за ночь выпало в Сосновом Бору, Лужском, Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах.

Чуть менее сильные осадки прошли в Гатчине, Кировском, Бокситогорском и Тихвинском районах. Десятки единиц спецтехники работают над расчисткой улиц и дорог с глубокой ночи.

По сообщениям представителей регионального комитета по ЖКХ, жалоб от ленинградцев на снег за прошедшие 24 часа не поступало.