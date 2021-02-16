Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с послом Сербии Мирославом Лазански перспективы взаимного сотрудничества двух городов.

В Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с чрезвычайным и полномочным послом Сербии Мирославом Лазански. Градоначальник обсудил с послом вопросы сотрудничества в сферах судостроения, фармацевтики, а также студенческих и школьных обменов. Для этих целей в Белграде собираются открыть Петербургский информационный деловой центр.

Беглов отметил, что Сербия является важным политическим и экономическим партнером России. Страны связывают многовековое духовное и культурное единство, а Петербург занимает в этих отношениях важное место.

Также на встрече между собеседниками было достигнуто согласие в важности культурного обмена, туризма и налаживания общения между молодежью. Губернатор выразил готовность в поддержании контактов с вузами Сербии, проводить обмен студентами и школьниками. Об этом рассказали в Невских новостях.