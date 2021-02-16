Известны подробности обысков в квартире депутата и ее сына-таможенника в Светогорске

Следственные мероприятия прошли на таможенном посту Светогорска в Выборгском районе и в квартирах начальника отдела в Выборгской таможни Германа Чеперегина, а также его матери депутата Зинаиды Чеперегиной.

По информации 47news во вторник, 16 февраля следователи, сотрудники ФСБ и экономической безопасности пришли с обысками в квартиру 50-летнего Германа Чеперегина, который является начальником отдела таможенного оформления Светогорского поста Выборгской таможни. Позже правоохранители наведались и на его рабочее место.

Предварительно известно, что разбирательство проходит по статье 290 УК РФ — получение взятки. Денежные средства предположительно Герман Чеперегин получил за предоставление внутренней информации ведомства сторонним лицам.

Ранее ivbg.ru писал, что по месту жительства депутата Зинаиды Чеперегиной в Светогорске проходят обыски.