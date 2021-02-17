В Сосновом Бору зафиксировали сейсмическую активность

В Сосновом Бору заметили сейсмическую активность, жители уже несколько дней сообщают о подземных толчках.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что 15 февраля в разных районах города прогремело не менее пяти взрывов. В эти моменты с крыш падал снег, а в квартире звенела посуда. Похожее произошло и на следующий день. Однако ни в одну из городских служб обращения по этому поводу не поступали. Никакие взрывные работы вблизи Соснового Бора не проводились.

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Как сообщил изданию “Маяк” ведущий инженер сейсмостанции “Пулково” Владимир Карпинский, 15 февраля в 16.22 в районе Соснового Бора действительно была зарегистрирована сейсмическая активность. Предположительно, это было некое техногенное явление, произошедшее где-то вблизи города.

Горожанам напомнили, что в случае ЧС необходимо обращаться в экстренные службы.