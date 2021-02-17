Родственники устроили поножовщину из-за коммунальной аварии в Горбунках

По информации ivbg.ru, 16 февраля из деревни Горбунки в Ломоносовскую больницу доставлены двое мужчин с ножевыми ранениями.

Ранения получены во время конфликта на почве жилищно-коммунальной аварии. У 63-летнего соседа 64-летней жительницы многоквартирного дома прорвало трубу. Она позвала на помощь 34-летнего родственника и его знакомого, который был тестем пенсионера.

Мужчины пришли в проблемную квартиру, но сосед помощь не принял. Возник конфликт, в ходе которого 63-летний пенсионер ударил оппонентов ножом – одного в грудь, другого в левое бедро. Врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести.

Пенсионер-агрессор задержан.

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