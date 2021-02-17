Жителей Ленобласти приглашают бесплатно освоить «цифровые профессии»

Первый поток стартует 18 февраля. Спешите зарегистрироваться.

Программа включает 16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы и 2 часа итоговой аттестации. Регистрация на обучение доступна по ссылке.

Следующие образовательные потоки в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» начнутся 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября.

Напомним, что образовательные организации Ленобласти смогут обучать цифровым навыкам жителей всей РФ. Стоимость обучения возмещается образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператором федерального проекта является Университет 2035. Подробнее о возможности участия образовательных организаций в проекте — здесь.