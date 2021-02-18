Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти отказался покидать помещения на Невском проспекте

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не намерен освобождать основную часть своих помещений в Доме журналиста на Невском проспекте, как предписывается решением АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», с которым был заключен договор безвозмездного пользования этими площадями сроком до 2027 года, сообщает союз журналистов.

«Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставляет за собой право безвозмездного пользования предоставленными… ранее… помещениями до признания этого права недействительным в судебном порядке», — говорится в письме, опубликованном в среду на сайте Союза журналистов, на имя председателя правления АНО Владимира Рябовола, также возглавляющего городской комитет по печати.

Как уточняет организация, ей необходимо до 24 февраля освободить все, кроме одного, помещения, занимаемые Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти в Доме журналиста на Невском проспекте. Соответствующее решение было принято правлением АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки».

«В обоснование требования директор АНО Михаил Иванов приводит решение о признании правлением «юридической неправомерности» ранее принятых решений о предоставлении в пользование журналистским НКО, в частности, Союзу журналистов СПб и ЛО, помещений в безвозмездное пользование», — информирует союз.

Договор о безвозмездном пользовании спорными помещениями был заключен в 2017 году сроком до 1 января 2027 года. При этом Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти размещается в Доме журналиста с 1975 года (с перерывом на реставрацию исторического здания). Сейчас в его помещениях находятся текущие и архивные документы организации и картотека членов союза. Здесь же проводится прием новых участников, а также заседания органов управления.

Вам будет интересно Союз журналистов Санкт-Петербурга потребует оценки действий правоохранителей на акции протеста Секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение обратиться в прокуратуру города с требованием дать правовую оценку задержаниям сотрудников... 27.01.2021 351

Помимо Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти, в городе работает Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, которое также размещается в Доме журналиста.