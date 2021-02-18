Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти отказался покидать помещения на Невском проспекте

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области не намерен освобождать основную часть своих помещений в Доме журналиста на Невском проспекте, как предписывается решением АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», с которым был заключен договор безвозмездного пользования этими площадями сроком до 2027 года, сообщает союз журналистов.
Как уточняет организация, ей необходимо до 24 февраля освободить все, кроме одного, помещения, занимаемые Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти в Доме журналиста на Невском проспекте. Соответствующее решение было принято правлением АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки».
Договор о безвозмездном пользовании спорными помещениями был заключен в 2017 году сроком до 1 января 2027 года. При этом Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти размещается в Доме журналиста с 1975 года (с перерывом на реставрацию исторического здания). Сейчас в его помещениях находятся текущие и архивные документы организации и картотека членов союза. Здесь же проводится прием новых участников, а также заседания органов управления.
Помимо Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти, в городе работает Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, которое также размещается в Доме журналиста.