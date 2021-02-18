Михаил Боярский выписан из больницы в Санкт-Петербурге

Артиста Михаила Боярского выписали из больницы, он чувствует себя прекрасно, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, у него была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле», — рассказал Сергей Боярский в видеоролике.