Льготную ипотеку под 6,5% надо вовремя свернуть как антикризисную меру — Эльвира Набиуллина

Льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

«Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру», — сказала Набиуллина в четверг на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет.

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