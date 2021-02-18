Льготную ипотеку под 6,5% надо вовремя свернуть как антикризисную меру — Эльвира Набиуллина

Автор: Александр Селиванов
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Льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

«Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру», — сказала Набиуллина в четверг на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет.

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«Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья», — добавила глава ЦБ.
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