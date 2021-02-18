Льготную ипотеку под 6,5% надо вовремя свернуть как антикризисную меру — Эльвира Набиуллина

Льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов – прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет.