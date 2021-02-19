Синоптик рассказал, когда в Ленобласти и Петербурге наступит весна

Настоящее весеннее тепло придет в Петербург и Ленобласть не раньше начала апреля, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что зима не планирует быстро покидать город и область. Минувшая ночь, 18 февраля, в двух регионах стала самой холодной с начала зимы. Местами в 47 регионе столбик термометра показал до -35 градусов. Холоднее, как прогнозируют синоптики, уже не будет. Впрочем, ждать весеннего тепла тоже пока рано.

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Михаил Леус подчеркнул, что в середине следующей недели потеплеет до нуля и пойдет мокрый снег. А вот март ожидается холодным, «плюсовая» температура будет только в конце месяца.