В России ожидается очередной рост цен на продукты, связанный с подорожанием пластиковой упаковки.

В России прогнозируют рост цен на продукты питания. Связывают новое повышение цен с увеличением стоимости упаковки товаров. Предприятия пищевой промышленности предупреждали о росте стоимости пластиковой упаковки с конца прошлого года. Поставщики говорят, что это связано с ростом цен на сырье. Так, полиэтилен подорожал на 25-30 % в июне 2020 года.

Руспродсоюз утверждает, что повышение цен на пластиковую упаковку и тару составляет 10–15 %. Упаковочный материал для товаров составляет около трети стоимости производства пищевой продукции, поэтому логично связывают подорожание расходов на упаковку с повышением цен.

«Необходимо <…> убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене», — заявил председатель Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Об этом рассказали в Невских новостях.