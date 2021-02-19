Пятница в Петербурге оказалась заснеженной. На улицы и дороги выпало масса осадков, коммунальные службы в усиленном режиме приступили к работе.

Последний рабочий день в Петербурге принес коммунальщикам немало хлопот. Снегом замело дороги и трассы Петербурга. На очистку городских магистралей вышли 958 уборочных машин и 1251 дворник. Уборкой в городских парках и скверах заняты 93 транспортных средства и 479 специалистов.

Всего за сутки с дорог было вывезено 28 тысяч кубометров снега. С начала выпадения снежных осадков — 700 тысяч кубометров. Трассы обработали песко-соляной смесью.

На данный момент снегоуборочная техника поддерживает приемлимое состояние дорог после уборки. Об этом рассказали в Невских новостях.