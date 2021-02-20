Наркоман изнасиловал 76-летнюю пенсионерку в деревне возле Луги  

По информации ivbg.ru, 19 февраля около 17:00 в полицию Лужского района обратилась 76-летняя жительница деревни, расположенной возле Луги.

По ее словам, над ней надругались вечером 12 февраля на улице. Все это время она стеснялась сообщить о случившемся. Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 34-летний местный житель, работающий в Толмачево крановщиком.

Следствие установило, что подозреваемый перед изнасилованием некоторое время выпивал алкогольные напитки и принимал сильнодействующие наркотики. А ранее был судим за грабеж и кражу.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что труп младенца нашли возле мусорного контейнера в Луге.