Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля

Как сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL, 22 февраля астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к Земле на расстояние четырех миллионов километров.

Также 22 февраля мимо Земли пролетят астероиды 2020 BV9 (диаметр 23 метра, расстояние 5,6 млн километров) и 2021 CC5 (диаметр 40 метров, расстояние 6,9 млн километров).

А 21 февраля мимо планеты пролетели астероиды 2021 DD1 (10 метров) и 2021 DK1 (61 метр).

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