Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

Советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт, умерла на 75-м году жизни.

Обстоятельства смерти не сообщаются.

Екатерина Градова – советская актриса театра и кино. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также Екатерина Градова известна по ролям в кинокартинах «Маленьких комедиях большого дома», «Пеппи Длинный чулок» и «Место встречи изменить нельзя».

Ранее ivbg.ru публиковал биографию Андрея Мягкова, скончавшегося на 83-м году жизни у себя дома.