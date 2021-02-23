В Австралии найден наскальный рисунок кенгуру возрастом 17 тысяч лет

Ученые нашли в Австралии наскальный рисунок аборигенов возрастом 17 тысяч лет. Древний художник изобразил зверя, напоминающего кенгуру.

Пещерная живопись — одно из самых ранних доказательств попыток общения между людьми. В Австралии аборигены нередко изображали натуралистических животных, однако ученым непросто установить их возраст, поскольку в пигменте краски очень сложно найти органический материал, исследуемый при радиоуглеродном датировании.

Ученые изучили остатки древних осиных гнезд, находящихся выше и ниже изображений, и вычислили возраст находки.

«Мы установили, что несколько исследованных нами изображений созданы между 17 и 13 тыс. лет назад. Многие из них являются образами животных, к примеру змеи, фигуру, напоминающую ящерицу и трех макроподов (семейство сумчатых, включая валлаби, квокка и кенгуру). При этом одно из изображений кенгуру датировано 17 тыс. лет назад», — сообщили авторы исследования.