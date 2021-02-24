Видео: дочь Александра Дрозденко показала мастер-класс по стрельбе членам правительства

Дочь губернатора Ленобласти Софья провела мастер-класс по практической стрельбе для членов правительства региона. Видео появилось в соцсетях.
Александр Дрозденко отметил, что сам попросил Софью провести занятие.
«Не ожидал, что она такая строгая. Она нас всех строила», – признался Александр Дрозденко.
Софья в свою очередь, отметила довольно хороший уровень соблюдения дисциплины участниками мастер-класса. В планах у девушки стать профессиональным тренером по стрельбе.
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