У больницы в Киришах установят памятник погибшим от Covid-19 медработникам

Киришская клиническая межрайонная больница запустила конкурс на лучший эскиз памятника врачу и медсестре, которые погибли от COVID-19.

Скульптуру установят на территории больницы. Принять участие в создании памятника может любой житель Киришского района Ленобласти, – для этого необходимо отправить эскиз монумента в личные сообщения группы КМБ во «ВКонтакте» с пометкой «Эскизный проект Памятника». В заявке также нужно указать свои ФИО и контактный номер телефона. Работы будут приниматься до 1 мая 2021 года.

“Цель конкурса — увековечить подвиг киришских медиков во время пандемии”, — отмечается в публикации.

Ранее мы рассказывали, что у Первого меда заложили табличку на месте будущего постоянного памятника погибшим медработникам. Это будет скульптура ангела петербургского художника Романа Шустрова, умершего от COVID-19 в мае.