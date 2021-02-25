Борцы из Всеволожского района заняли призовые места на чемпионате и первенстве России

Борцы из Всеволожского района Ленобласти заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по кунгфу и традиционному ушу.

В соревнованиях, которые прошли в Москве, приняли участие почти 700 спортсменов из 34 регионов страны. Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты: Кирилл Залцманис занял второе место, а Ульяна Бойцова среди девушек взяла «бронзу».

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

Ранее мы рассказывали, что спортсмен из Ленобласти Дмитрий Рыбаков завоевал «серебро» на первенстве России по горнолыжному спорту, которое проходит в Красноярске.