Выплаты из бюджета Санкт-Петербурга получили более 11 тысяч медиков, пострадавших в борьбе с COVID-19

Более 11 тысяч медиков в Санкт-Петербурге, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили единовременные выплаты из городского бюджета в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в период пандемии медицинские работники приняли на себя основной удар.
Отмечается, что работники государственных медицинских организаций, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, продолжат получать единовременные выплаты за счет бюджета Петербурга в этом году. Соответствующий проект постановления был одобрен на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.
В этом году порядок предоставления и размер выплат в Санкт-Петербурге останутся прежними: пострадавшим работникам — 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника – 1 миллион рублей. При этом условия предоставления социальной поддержки станут максимально прозрачные и адресные.