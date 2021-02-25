Выплаты из бюджета Санкт-Петербурга получили более 11 тысяч медиков, пострадавших в борьбе с COVID-19

Более 11 тысяч медиков в Санкт-Петербурге, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили единовременные выплаты из городского бюджета в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в период пандемии медицинские работники приняли на себя основной удар.

«Было принято решение о единовременных выплатах тем, кто пострадал при оказании помощи больным с коронавирусом. В 2020 году поддержку от города получили 11178 работников системы здравоохранения на сумму более 3,35 миллиарда рублей. Также были произведены выплаты членам семей 37 погибших работников на сумму 37 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники государственных медицинских организаций, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, продолжат получать единовременные выплаты за счет бюджета Петербурга в этом году. Соответствующий проект постановления был одобрен на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

«Пандемия не закончилась. Врачи и медсестры по-прежнему лечат больных с COVID-19. Многие рискуют здоровьем и жизнью. Мы должны сохранить систему социальной поддержки пострадавших медицинских работников», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Вам будет интересно Дрозденко на Прямой линии поручил разобраться с невыплатой зарплаты сотрудникам закрывшейся шахты На Прямой линии губернатора Александра Дрозденко выяснилось, что 27 человек после закрытия шахты так и не получили свою зарплату. Бывший шахтёр... 15.02.2021 268

В этом году порядок предоставления и размер выплат в Санкт-Петербурге останутся прежними: пострадавшим работникам — 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности – 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника – 1 миллион рублей. При этом условия предоставления социальной поддержки станут максимально прозрачные и адресные.