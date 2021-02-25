Суд прекратил иск к губернатору Санкт-Петербурга об отсутствии дачи в налоговой декларации

Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по коллективному иску к губернатору местных жителей, недовольных тем, что он пользуется государственной дачей в поселке Комарово, но не обозначает ее в налоговой декларации, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Коллективный иск к губернатору Александру Беглову подали более 100 петербуржцев, в их числе муниципальные депутаты. Истцы указали, что в распоряжение губернатора предоставлена дача в поселке Комарово, но это не отражено в налоговой декларации за 2019 год, данные которой были обнародованы в 2020 году.

«Санкт-Петербургский городской суд по итогам предварительного судебного заседания по административному исковому заявлению… об установлении факта, имеющего юридическое значение, огласил определение: суд производство по делу прекратил», — говорится в сообщении объединённой пресс-службе судов.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора пояснили, что поскольку резиденция в Комарово находится в оперативном управлении этого ведомства и используется для официальных мероприятий, она не должна фигурировать в декларации как недвижимость, находящаяся в пользовании губернатора.

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Декларированный годовой доход губернатора Беглова в 2019 году составил 3,861 миллиона рублей, что более чем в полтора раза меньше его дохода за 2018 год, следует из декларации на сайте городской администрации. Согласно декларации, в собственности губернатора нет автомобилей, его супруге принадлежит Mercedes-Benz E300. Беглов на правах собственности владеет двумя земельными участками площадью около 1,5 тысячи квадратных метров каждый, а также половиной доли в разрушенном жилом доме площадью около 120 квадратных метров. Также в собственности губернатора находится квартира площадью около 150 квадратных метров.