Власти Финляндии приняли решение ввести локдаун с 8 по 28 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Страна закроется на три недели: с 8 по 28 марта. Власти Финляндии приняли такое решение из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

В период локдауна, учащихся средних и старших классов переведут на удаленное обучение. Кафе и ресторанам придется закрыться. Но они смогут работать на доставку. К тому же власти обещают финансовую поддержку ресторанному бизнесу. Жителей также просят не проводить мероприятия с участием более 6 человек.

Об этом рассказали Невские новости.