В деловом комплексе «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург» возведут еще один бизнес-центр премиум-класса за 1,6 млрд рублей.

Новый бизнес-центр «Авиор Тауэр-1» с общей площадью 18 300 кв. м. появится в Московском районе Петербурга. Планируется что здание станет единой частью бизнес комплекса и будет выполнено в едином деловом стиле.

ПАО «Сбербанк» финансирует процесс. Договор об открытии кредитной линии на 1,6 млрд рублей банк подписал с АО «АТМОСФЕРА» (входит в австрийскую группу Warimpex).

Отмечается, что здание будет построено по по международной системе LEED. Это означает что при постройке будут соблюдены все экологические требования всемирно признанной стандартизации зданий.

Аренда помещений в строящемся бизнес-центре «Авиор Тауэр-1» уже доступна через офис продаж МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург». Об этом рассказали Невские новости.