Власти Ленобласти разрешили родителям присутствовать на утренниках с марта

Власти Ленинградской области разрешили родителям присутствовать на утренниках и праздниках в школах с 1 марта, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал изменения по ограничительным мерам, которые вступают в силу с 1 марта. Всеволожский и Сланцевский районы из красной зоны переведены в желтую, а Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы – из желтой в зеленую. Кафе и рестораны в красной зоне могут работать без ограничений по времени. На утренниках и праздниках в школах и детсадах во всех районах разрешено присутствие родных при обязательном применении масок», — сказано в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, будут разрешены массовые мероприятия в красной зоне. На улице мероприятия допустимы при количестве участников до 300 человек, в помещении – не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 50% заполняемости зала.