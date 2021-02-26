Животных привезли с мехового хозяйства в Республике Дагестан. У одной из них ранена лапа, у второй — подрана спина.

В центр реабилитации диких животных «Велес» привезли 8 видов лисиц. У одной из них ранена лапа, у второй — подрана спина. Диких животных будут лечить в компании сородичей.

Животных привезли с мехового хозяйства в Республике Дагестан, сообщает Александр Федоров директор центра в официальной группе в «ВКонтакте». На видео можно увидеть пару лисопсов и песцов, а также ещё 4 черно-белых лисицы.